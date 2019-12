A Rússia anunciou nesta sexta-feira que foi colocado em serviço o sistema estratégico Avangard, primeiro míssil intercontinental hipersônico e uma arma "do futuro", além de não ter paralelo no mundo, segundo o presidente do país, Vladimir Putin.

"Parabenizo a todos por este grande evento para o país e para as Forças Armadas", disse Sergei Shoigu, ministro da Defesa, em comunicado.