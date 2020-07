A produção de duas vacinas russas para o coronavírus SARS-CoV-2 será iniciada nos meses de setembro e outubro, anunciou nesta quarta-feira Tatiana Golikova, vice-primeira-ministra da Rússia.

"As mais promissoras atualmente são duas vacinas", disse Golikova em reunião virtual com o presidente russo, Vladimir Putin, ao abordar a situação da pandemia de Covid-19 no país.