O atacante Lionel Messi afirmou nesta sexta-feira, após a vitória de 2 a 0 sobre a Venezuela no estádio do Maracanã, que os jogadores da Argentina já imaginavam um confronto com o Brasil nesta edição da Copa América, embora não projetassem o clássico antes da final.

"Sabíamos que em algum momento cruzaríamos (com o Brasil) desde o início, mas pensávamos que seríamos os primeiros do grupo e estaríamos do outro lado (da chave). Mas estamos nas semifinais, onde estão os melhores", comentou o jogador na zona mista do Maracanã.