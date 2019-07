A grande obra de engenharia que representa a construção de uma ponte de seis quilômetros sobre o rio Padma, em Bangladesh, requer sacrifícios humanos para avançar, uma mentira que viralizou nas redes sociais e que levou ao linchamento de oito pessoas neste mês, suspeitas de serem sequestradores.

Embora pareça incrível, o pescador Tayyip Khandoker reconhece que teve medo de passar a noite em seu barco depois que foi advertido por seus companheiros que poderia ser alvo de um ataque de caçadores em busca de sangue e cabeças humanas, "oferendas" necessárias para a ponte.

"No início estava assustado. Mas depois pensei com calma, pois isso não pode existir", disse à Agência Efe Tayyip, de 60 anos, cético sobre a relação entre a proximidade das obras e esses rumores que falam de bebês arrancados do colo de suas mães para o sacrifício.

Mohammad Arif, um soldador que trabalha na ponte, ri da situação. Mas outros não pensaram da mesma forma.

Para Taslima Begum, mãe solteira com dois filhos, os rumores custaram sua vida em 20 de julho, quando foi a uma escola em Daca para informar-se sobre o processo de matrícula para sua filha.

A mulher conversou na entrada do colégio com uma vigilante, mas esta suspeitou de Taslima, a quem confundiu com uma sequestradora e, pouco depois, mais de 20 pessoas a tinham encurralado.

As autoridades da escola tentaram proteger a mulher, de 40 anos, trancando-a em uma sala do primeiro andar da escola, mas a multidão enfurecida continuava aumentando.

Antes que a polícia chegasse, Taslima já tinha morrido agredida pela multidão ensandecida.

"Não lhe deram tempo para que explicasse nada. Eles a mataram antes que pudesse dizer algo", contou à Efe o sobrinho da vítima, Nasir Uddin Tito.

O linchamento de Taslima, no entanto não foi o único. O inspetor geral de polícia, Mohammad Javed Patwary, confirmou recentemente em entrevista coletiva em Daca que oito "inocentes" foram assassinados depois que os rumores se espalharam.

"Todas as unidades de polícia na região foi alertadas para que tomem as medidas necessárias", afirmou Patwary, que acusou grupos não identificados de criarem contas nas redes sociais para propagar rumores, as famosas 'fake news', e desencadear o caos.

Até o momento, as autoridades fecharam 60 perfis do Facebook, 25 links de vídeos no YouTube e dez sites relacionados com a divulgação dessas histórias.

A mentira começou a se propagar no dia 9 de julho, e logo as autoridades bengalesas, desde o Ministério de Estradas e Pontes até a própria primeira-ministra, Sheikh Hasina, ordenaram a imediata detenção dos culpados.

Mas, ao invés de diminuir, a propagação dos rumores disparou quando, em 18 de julho, uma multidão enfurecida linchou um dependente químico que supostamente carregava uma sacola com a cabeça de uma criança.

Os rumores envolvendo "sangue e cabeças humanas" afetam uma das principais obras de engenharia do país, uma ponte de 6,15 quilômetros e custo de US$ 3,868 bilhões, financiada com o apoio do Banco Asiático de Desenvolvimento.

A ponte, fundamental para a economia do país, ligará o sudoeste com as regiões norte e leste, e contará com quatro pistas na parte superior e uma pista dupla na inferior.

"Sabemos o quão importante é esta ponte para Bangladesh. Estamos em alerta", explicou à Efe Nurul Amin, que trabalha em uma estação de ferryboat próxima.

Além dos fundamentos dos rumores, a organização de direitos humanos Ain o Shalish Kendra (ASK) denuncia a cultura de linchamento que existe em Bangladesh, onde 39 pessoas morreram por este motivo em 2018, enquanto neste ano 51 já sofreram o mesmo destino.

"O linchamento não é uma coisa repentina. Seu número diminui e aumenta por épocas, mas, ultimamente, parece que está aumentando bastante", disse à Efe a diretora da ONG, Sheepa Hafiza.

É por isso que, segundo a ativista, surge a pergunta sobre "se, por algum motivo, alguém está incitando isso ou não".

Durante um linchamento, há muitos envolvidos, mas "quem são as pessoas que instigam os outros para que comecem as agressões? Estes nunca chegamos a ver", concluiu Hafiza.

