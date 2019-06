Samoa, uma nação cristã no Pacífico Sul, proibiu a reprodução do filme biográfico sobre o cantor britânico Elton John, "Rocketman", nos cinemas do país, por incluir cenas de sexo gay e consumo de drogas, informam nesta terça-feira os veículos de imprensa locais.

Em comunicado publicado nas suas redes sociais, a sala Apollo Cinemas Samoa, na capital Apia, disse que "devido a problemas de censura" foram forçados a cancelar o filme.