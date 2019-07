O presidente do governo interino da Espanha e candidato à reeleição, o socialista Pedro Sánchez, deu por encerradas nesta segunda-feira as negociações com a coalizão esquerdista Unidos Podemos (UP), o que aumenta a incerteza em torno do debate de posse que acontecerá na próxima semana no Congresso.

Quase três meses depois das eleições de 28 de abril, nas quais o Partido Socialista (PSOE) de Sánchez saiu vencedor, mas sem maioria para governar sozinho, a formação de um governo segue bloqueada devido à complicada situação após os pleitos, com o Congresso mais dividido dos últimos 40 anos.