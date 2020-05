O ex-presidente da Colômbia e ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 2016, Juan Manuel Santos, considera que há incoerência internacional na luta contra as drogas e vê aumento do poder dos traficantes, que segundo ele estão entrando em outros mercados negros, como os de ouro e armas.

Santos faz parte da Comissão Global de Políticas Sobre Drogas, composta por 26 personalidades, incluindo 14 ex-chefes de Estado ou de Governo, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e que apresentou nesta quinta-feira seu nono relatório recomendando uma nova abordagem no combate ao problema.

O ex-presidente colombiano concedeu entrevista à Agência Efe por teleconferência em Bogotá, onde cumpre quarentena enquanto o mundo encara outra árdua luta: contra o novo coronavírus.

Confira a entrevista:.

Agência Efe: A proposta da Comissão Global para combater os principais grupos criminosos já está, em parte, sendo feita. O que há de novo no relatório?

Juan Manuel Santos: Sim, mas este é um enfoque integral, um enfique que tem a ver com mudanças na legislação internacional, mudanças na abordagem da luta contra as drogas e o foco em grupos criminosos, no crime organizado, mas levando em conta outras coisas.

O crime organizado vem evoluindo, tem um caráter transnacional e transsetorial. O crime organizado hoje lida não só com o tráfico de drogas, mas também com o tráfico de armas, com o tráfico de pessoas, com lavagem de dinheiro, está muito envolvido na venda de ouro, e não tem havido cooperação suficiente entre os países para entenderem este fenômeno e cooperarem para serem mais eficazes contra o crime organizado.

E um segundo ponto muito importante é que muitas pessoas que estão sendo detidas, julgadas e condenadas são intermediários ou pessoas na base da pirâmide, mas muito raramente são os verdadeiros chefes que estão sendo perseguidos, aqueles que realmente controlam o negócio e que geralmente são protegidos pela corrupção, protegidos pela influência política.

Ao mesmo tempo, porém, o que a Comissão também vem propondo há muito tempo é que o controle do negócio do tráfico de drogas seja tirado do crime organizado e que ele seja assumido pelos governos. Por isso, uma bandeira muito importante da Comissão é a de regular o mercado para que ele possa ser controlado, em vez de continuar com essa política totalmente repressiva, que também tem sido totalmente ineficaz.

Efe: O documento fala em regulamentação, não de legalização de drogas. Qual é a diferença?

Santos: É uma diferença mais sutil, porque a regulamentação é, de certa forma, tirar o caráter criminoso, por exemplo, do consumo, e isso em palavras mais diretas e punitivas significa legalizar.

É uma forma mais sutil, mais diplomática de dizer: aqui temos que tirar o elemento de repressão e proibição, e quando um governo entra para regular o mercado, é uma regulamentação legal.

Efe: O relatório cita como exemplo que a regulamentação do uso da cannabis em alguns estados dos Estados Unidos levou a uma queda nas operações dos traficantes mexicanos. O mesmo poderia acontecer com drogas mais fortes, como a cocaína?

Santos: Acho que sim. Penso que se for regulamentado o mercado da cocaína e da heroína e se ele for tirado do crime organizado, a violência diminuirá de uma forma muito ostensiva, e todas as consequências negativas desta proibição diminuirão.

Há exemplos muito concretos, um deles é de Portugal. Se analisarmos o que aconteceu em Portugal, todos os indicadores das consequências negativas do tráfico de drogas vêm melhorando, ou seja, têm diminuído devido à atitude e abordagem de regulamentação, em vez de repressão.

Efe: Quão viável é, do ponto de vista político, fazer essa mudança na luta contra as drogas?

Santos: É muito difícil, porque manter uma mão forte e manter a repressão é politicamente muito atraente, tem sido o caso ao longo da história, aconteceu comigo. Quando eu, como presidente (de 2010 a 2018), comecei a falar sobre este assunto, começaram a me atacar, dizendo que eu queria envenenar crianças, e é muito, muito fácil fazer demagogia e populismo com este assunto, especialmente por aqueles que são muito habilidosos em usar estas ferramentas para atacar com o slogan da rigidez e da repressão, mas nós temos que continuar insistindo, fazendo pedagogia.

Efe: É possível fazer mudanças como a da regulamentação sem o apoio dos Estados Unidos ou de países como a China ou os árabes, que têm uma política antidrogas mais punitiva?

Santos: Sim, é muito difícil, e por isso na Assembleia Geral Especial (da ONU) que convocamos em 2016 nós encontramos justamente esse tipo de oposição de países asiáticos, de países árabes, da Rússia, mas temos que insistir em fazer pedagogia, porque a longo prazo os fatos (...) estão nos mostrando que uma guerra que já dura 45 anos, que não foi ganha, é uma guerra perdida.

Vou dar um número que é muito revelador: em 2006, o número de usuários de drogas (no mundo) era mais ou menos de 208 milhões de pessoas. Dez anos depois, em 2016, subiu para 275 milhões, e o valor movimentado pelo comércio de drogas passou de US$ 320 bilhões para 625 bilhões, o que é uma prova clara de que esta guerra está fracassando.

A Colômbia, meu país, pagou os maiores sacrifícios e os maiores custos na luta global contra as drogas (...) nós fizemos tudo, perseguimos os cartéis, desmantelamos os cartéis mais poderosos, fumigamos (cultivos ilícitos), mas ainda somos o principal produtor de cocaína nos mercados mundiais, e as drogas continuam a ser uma enorme fonte de violência no meu país.

Efe: O relatório é crítico sobre a militarização da guerra contra as drogas, mas chegando a este ponto hipotético de regulamentação, essa guerra poderia ser mantida sem o componente militar?

Santos: A primeira coisa é convencer os países a serem conscientes do problema, a entenderem o problema e a seguirem, como muitos têm feito, em direção a um enfoque mais de saúde pública, um enfoque que não seja punitivo, mas de prevenção e perseguição, e esse é o objetivo deste nono relatório especial da Comissão Global, para perseguir mais efetivamente aqueles que são verdadeiramente responsáveis pelo crime organizado.

Não estamos de forma alguma defendendo o tráfico de drogas, estamos defendendo uma abordagem muito mais pragmática, uma abordagem muito mais realista que nos dará melhores resultados, porque aqueles que foram dados até agora têm sido muito negativos.

Efe: Nesta abordagem pragmática à qual o senhor se refere, a luta deve ser reforçada de outro ponto de vista, por exemplo, o financeiro?

Santos: Eu vivi a lavagem de dinheiro como ministro da Defesa e como presidente da Colômbia.

A pessoa se depara com muralhas quando se trata de buscar o dinheiro desses grandes chefes (do tráfico), porque o sistema financeiro e muitos países simplesmente não querem que isso prospere, mas é preciso continuar insistindo. Fizemos bons progressos, mas ainda temos um longo caminho a percorrer.

Efe: A quais países não interessa que essa guerra dê certo?

Santos: Veja, se você fizer uma varredura dos países que ainda não estão participando da cooperação internacional sobre informações sobre lavagem de dinheiro, sobre grandes depósitos, você descobre quais países e quais bancos e quais sistemas financeiros estão interessados que isso não avance.

Vou dar um exemplo: o tráfego de ouro que hoje em dia vem da América Latina. As exportações de ouro têm sido usadas por essas organizações para lavar dinheiro, há muito tempo e em muitas ocasiões ninguém perguntou de onde esse ouro veio, sabendo que era ouro ilegal e que o ouro ilegal é o que os grandes chefes do tráfico usam para lavar dinheiro.

Efe: A Comissão também propõe a descriminalização do consumo de drogas. Isso teria algum impacto sobre o mercado?

Santos: Penso que sim, na medida em que esse seja o passo para regular o mercado. E veja o que está acontecendo hoje com esta pandemia: em todos os países, quais são os lugares com mais problemas para controlar a propagação do coronavírus? As prisões, e mais ou menos de 20% a 25% dos detentos de todo o mundo estão encarcerados por crimes relacionados ao tráfico de drogas. A grande maioria é de pessoas que não cometeram crimes violentos, mas que estão atrás das grades.

Efe: Com esta pandemia, fala-se que o mundo nunca mais será o mesmo, que vai mudar. Esta situação pode ter algum impacto no mercado ou na luta contra as drogas?

Santos: Há dois fatores que eu acho que são importantes a considerar. O primeiro é que o crime organizado com esta pandemia também está se rearranjando e está usando muito mais as redes sociais (...) Há uma oportunidade muito grande de intervir, de acumular e obter inteligência, mas há também um grande perigo: se nada for feito, os grandes chefes do crime organizado vão ser mais sofisticados e mais poderosos.

Por outro lado, penso e espero que esta pandemia nos ensine que temos de prestar atenção nas evidências, nos cientistas, nos especialistas, em vez de tomar decisões porque é politicamente atraente, e isso pode ter efeitos, por exemplo, sobre as mudanças climáticas.

Gostaria que saíssemos desta pandemia com uma consciência muito mais forte da necessidade de combater a mudança climática. Essa pandemia é um pálido reflexo do que pode acontecer à humanidade se não combatermos a mudança climática. E também, se formos aos fatos, às evidências, ao que os especialistas têm mostrado, podemos dar um salto muito importante em uma abordagem muito mais eficaz e pragmática na luta contra as drogas.

