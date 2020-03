O santuário de Lourdes, no sul da França, fechou suas portas ao público nesta terça-feira "pela primeira vez em sua história" devido ao avanço do novo coronavírus, revelou seu diretor, Olivier Ribadeau, como resultado das restrições à vida social impostas pelo governo francês.

"Os capelães do santuário começam hoje nove dias de orações pelo mundo a partir da Gruta da Aparição de Lourdes. O santuário fecha suas portas ao público neste meio-dia", diz o site do local.

No Twitter, o reitor pediu aos fiéis que se juntassem à novena dos seus capelães, transmitida ao vivo na conta do santuário nas redes sociais e, por sua vez, nas rádios cristãs e emissoras de TVs especializadas como "EWTN", no continente americano, e a "TV2000" para Itália e o resto do mundo.

"Lourdes continua sendo um local de oração pelo mundo, uma oração à Imaculada que não deixe de proteger todos aqueles que a ela recorrem", disse o reitor.

A partir de hoje, às 12h (hora local), os franceses estão limitados em seus movimentos a pedido do governo, que anunciou ontem à noite uma série de medidas, incluindo a sanção daqueles que se deslocam sem um documento atestando sua saída por motivos de força maior, como fornecimento de alimentos e medicamentos.