A atriz Sarah Hyland, conhecida por interpretar a personagem Haley Dunphy na série "Modern Family", divulgou pelo Instagram algumas fotos do pedido de casamento feito pelo namorado, Wells Adams, ex-participante do programa "The Bachelorette", após quase dois anos de relação.

O cenário escolhido para fazer o pedido foi uma praia paradisíaca, à beira do mar com uma água cristalina ao fundo. Adams compartilhou um vídeo com os momentos mais românticos do casal até chegar ao dia do pedido e dedicou palavras à noiva recitando uma música da banda Drew Holcomb and the Neighbors.