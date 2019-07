O técnico argentino Lionel Scaloni afirmou nesta segunda-feira, véspera do clássico com o Brasil, pelas semifinais da Copa América, que Lionel Messi é o melhor jogador da história", mas que sente falta de ganhar algum título com a seleção principal da Argentina.

"É indiscutível que para o melhor jogador da história do futebol faz falta ganhar algo, por isso os companheiros declaram essas coisas (que querem ajudá-lo a ganhar a Copa América), mas é evidente que todos queremos ganhar algo com esta camisa. Não é que uns queiram ganhar mais que outros", declarou o treinador em entrevista coletiva no estádio do Mineirão, palco da partida de terça-feira.