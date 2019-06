O técnico Lionel Scaloni pode utilizar nesta sexta-feira, no jogo da seleção argentina contra a Venezuela, pelas quartas de final da Copa América, a 13ª formação diferente em 13 partidas, desde que assumiu no lugar de Jorge Sampaoli, hoje no Santos.

Para a partida que acontecerá daqui dois dias, no Maracanã, no Rio de Janeiro, o lateral-direito Renzo Saravia é dúvida, por causa de uma lesão na região pélvica. Com isso, o jogador do Racing pode dar lugar a Germán Pezzella na equipe titular.