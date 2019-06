A seleção peruana chegou na noite desta quarta-feira a São Paulo, onde no próximo sábado disputará a decisiva partida contra o Brasil pela terceira rodada do grupo A da Copa América.

A equipe comandada pelo técnico argentino Ricardo Gareca, que ontem venceu a Bolívia por 3 a 1 no Maracanã, treinou mais cedo no CT do Fluminense e em seguida embarcou para a capital paulista. Por volta das 21h (de Brasília), chegou ao Hotel Intercontinental, que servirá de concentração até o dia do duelo na Arena Corinthians.