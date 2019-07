A seleção do Peru experimentou neste domingo uma drástica mudança de clima ao passar do calor e do sol de Salvador para o frio e a chuva de Porto Alegre, onde na quarta-feira jogará contra o Chile a segunda semifinal da Copa América.

O time peruano chegou a Porto Alegre, às 20h30 em um voo de três horas de duração procedente de Salvador, onde no sábado eliminou o Uruguai nas quartas de final.