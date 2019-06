Decepcionados com as demonstrações de rejeição recebidas em instituições de ensino e cansados de esperar o apoio do governo, os membros da organização New Comienzos, que apoia os "sonhadores" que voltaram ao México, abriram a própria escola de inglês no país.

"Percebemos que não abriam as portas para nós, então decidimos criar as nossas próprias oportunidades", disse Israel Concha, fundador dessa ONG que oferece assistência gratuita aos repatriados em busca de emprego, ajuda psicológica, certificação de idiomas e, o mais recente serviço, aulas de inglês.