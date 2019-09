As semifinais do Mundial de skate street, competição disputada no Anhembi, em São Paulo, terá neste sábado dez brasileiras, três pré-classificadas e sete que conquistaram vaga nas eliminatórias desta sexta.

O Mundial, disputado no Brasil pela primeira vez, é a competição que mais pontos oferece para o ranking internacional da categoria, que será usado como critério para definir os participantes Jogos de Tóquio, no ano que vem, quando o skate estreará no programa olímpico.