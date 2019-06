A Colômbia, que começou a Copa América com uma boa atuação e vitória sobre a Argentina, enfrentará nesta quarta-feira, no Morumbi, às 18h30 (de Brasília), o Catar, que estreou com um surpreendente empate com o Paraguai.

O duelo, que já envolve uma das seleções convidadas para participar da competição sul-americana, terá dois técnicos europeus no banco de reservas, o português Carlos Queiroz, nos 'Cafeteros', e o espanhol Félix Sánchez, que comanda os campeões asiáticos.