O jogador de basquete LeBron James revelou nesta quinta-feira que a sequência do filme "Space Jam", que será estrelada por ele, se chamará de "A New Legacy" ("Um Novo Legado", em tradução livre) e estreará no ano que vem.

O astro do Los Angeles Lakers anunciou o nome do projeto com um simples post no Instagram que apresentava um boné decorado com o logotipo do filme, que foi posteriormente postado em alta definição no perfil oficial da obra no Twitter.