A americana Serena Williams, durante sua estreia no US Open, nesta terça-feira, em Nova York. EFE/JASON SZENES

A americana Serena Williams, que luta pelo 24º título de Grand Slam da carreira, o sétimo do US Open, estreou no torneio em Nova York nesta terça-feira com vitória sobre a compatriota Kristie Ahn, enquanto a bielorrussa Viktoria Azarenka, o croata Marin Cilic e o canadense Milos Raonic também passaram de fase.

Serena, que persegue o recorde de troféus de Slams da australiana Margareth Court, que soma 24, bateu a 96ª colocada do ranking da WTA por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-3, em uma hora e 21 minutos de partida.