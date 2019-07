"Marcha da Maconha" no Rio de Janeiro em foto de 2018.EFE/MARCELO SAYÃO

O que aconteceria com os traficantes de drogas no Brasil se a produção e o comércio da maconha fossem legalizados? A série nacional "Pico da Neblina", produzida pela "HBO", indaga esse polêmico e remoto cenário no país.

"A hipotética legalização da maconha no Brasil é o ponto de partida da série. Não apresentamos nenhum posicionamento, mas trazemos o debate e os argumentos dos dois lados", disse à imprensa o diretor-geral Quico Meirelles ao apresentar a série nesta quarta-feira, em São Paulo.