A Amazon revelou nesta terça-feira que a série sobre o universo de "O Senhor dos Anéis" será gravada na Nova Zelândia e que a pré-produção do ambicioso projeto já começou.

O país foi o lugar escolhido para as filmagens da trilogia de Peter Jackson, que adaptou para o cinema os livros de J.R.R Tolkien: "A Sociedade do Anel" (2001), "As Duas Torres" (2002) e o "Retorno do Rei" (2003). E também serviu de palco para os três filmes sobre a história de "O Hobbit": "Uma Jornada Inesperada" (2012)", "A Desolação de Smaug" (2013) e "A Batalha dos Cinco Exércitos" (2014).