A Disney anunciou a contratação do roteirista Joby Harold para reescrever algumas partes da série de "Star Wars" sobre Obi-Wan Kenobi, personagem que voltará a ser interpretado por Ewan McGregor, informou a revista "Variety".

Devido a divergências na criação, a série chegou a ser suspensa em janeiro deste ano para que a história fosse repensada.

O próprio McGregor anunciou que participaria da série. O anúncio foi feito durante a convenção D23 da Disney, em uma aparição que enlouquecer o público presente e repercutiu em peso nas redes sociais.

Na época, tanto o ator como a presidente da LucasFilm, Kathleen Kennedy confirmaram que os roteiros já estavam escritos. No entanto, segundo o portal "The Hollywood Reporter", a trama idealizada por Hossein Amini era muito parecida com "The Mandalorian", que está no catálogo da Disney+.

Segundo a mesma fonte, Obi-Wan Kenobi cuidaria de Luke Skywalker de uma maneira similar à que o protagonista da outra série cuida do personagem que ficou conhecido como "Baby Yoda". McGregor garantiu recentemente que a situação "não foi tão dramática como parece".

"Acho que alguns roteiros são geniais, estavam muito bons, mas simplesmente querem que sejam ainda melhores. Manteremos a estreia, está tudo bem", explicou o ator durante o lançamento de "Aves de Rapina".

O novo roteirista da série sobre Obi-Wan, Joby Harold, foi contratado anteriormente para escrever um novo filme da franquia "Transformers". Antes, produziu "John Wick 3: Parabellum" e trabalhou no roteiro de "Rei Arthur: A Lenda da Espada".