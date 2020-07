A plataforma de streaming Hulu adquiriu os direitos para criar uma série de televisão baseada no romance "Rodham", que imagina como seria o mundo e a vida de Hillary Clinton caso não tivesse se casado com o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton.

O livro, escrito por Curtis Sittenfeld e publicado em maio, tem no título o nome de solteira da ex-secretária de Estado, Rodham, e questiona como seriam as pretensões políticas de uma mulher no final do século XX.