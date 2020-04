O ministro da Unificação da Coreia do Sul, Kim Yeon-chul. EFE/Arquivo

O ministro da Unificação da Coreia do Sul, Kim Yeon-chul, foi enfático nesta terça-feira, chamando as informações recentes sobre o suposto delicado estado de saúde do líder norte-coreano, Kim Jong-un, de "fake news".

"Isso pode ser visto como um fenômeno infodêmico. Temos inteligência que nos permite dizer com confiança que não há sinais incomuns (no Norte)", disse Kim, cuja pasta é responsável pelas relações inter-coreanas.