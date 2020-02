A atriz americana Sharon Stone será a responsável por apresentar o Prêmio Laureus deste ano, em cerimônia que será realizada no próximo dia 17, em Berlim, segundo informações divulgadas nesta sexta-feira pela organização.

Será a 20ª edição do chamado "Oscar do Esporte", que premiará os melhores de 2019, além de celebrar as duas décadas de Laureus, cuja missão, de acordo com os organizadores, é também transformar a vida de milhões de jovens em todo o mundo.