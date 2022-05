O exército da Rússia está utilizando artilharia pesada, tanques e bombardeios aéreos para atacar a siderúrgica de Azovstal, na cidade portuária de Mariupol, o último reduto de resistência da Ucrânia no sul do país.

"Azovstal está sendo atacada não apenas pelo céu e com artilharia, mas sim, novamente, com tanques e tentam atacar de fora. Azovstal está em chamas novamente, depois do bombardeio", escreveu Petro Andriushchenko, assessor da prefeitura de Mariupol, em mensagem veiculada através do Telegram.