Cidade do Vaticano

EFE Cidade do Vaticano 21 set 2019

A Assembleia especial do Sínodo para a região Pan-amazônica, que acontecerá no Vaticano entre 6 e 27 de outubro deste ano, contará com mais de 250 participantes, entre eles, bispos, especialistas, líderes indígenas, representantes laicos, entre outros, segundo divulgou neste sábado a Santa Sé.

O escritório de imprensa do Vaticano publicou a lista de todos os participantes do próximo sínodo organizado pela Igreja Católica, que terá como tema "Novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral".