EFE Miami 21 out 2021

O presidente do Comitê para a Liberdade de Imprensa e Informação da SIP, Carlos Jornet, do jornal argentino "La Voz del Interior". EFE/Facundo Luque/La Voz del Interior

Os veículos de comunicação membros da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) expressaram nesta quarta-feira preocupação com o "ambiente asfixiante" para a liberdade de imprensa observado no continente americano, especialmente em Cuba, Venezuela e Nicarágua.

No segundo dia da 77ª Assembleia Geral da organização foi feita uma referência a estes países e a uma tendência ao autoritarismo que pode ser observada nos governos de outros países, "de uma cor ou de outra", como disse o presidente do Comitê para a Liberdade de Imprensa e Informação da SIP, Carlos Jornet, do jornal argentino "La Voz del Interior".