A seleção peruana começou nesta sexta-feira a se preparar para a final da Copa América sob chuva forte no centro de treinamentos do Fluminense, na zona oeste do Rio de Janeiro, em uma atividade com a presença dos meia-atacantes Edison Flores e André Carrillo, que vêm sentindo problemas físicos.

A delegação da 'Blanquirroja' chegou ao Rio ontem com mau tempo, condição que se manteve hoje. Entre chuviscos e pancadas mais fortes, os jogadores foram a campo com atraso, mas o técnico Ricardo Gareca teve como boa notícia as presenças de Flores e Carrillo.