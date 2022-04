Cidade do México

A cada ano são perdidas milhões de horas de trabalho no México por motivos associados ao sobrepeso e à obesidade, motivo pelo qual são cruciais a prevenção e o tratamento para a segurança e a saúde no trabalho, explicou nesta segunda-feira o médico Zeniff Gómez Arcive.

Por ocasião do Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, que é celebrado em 28 de abril, o médico Zeniff Gómez Arcive, especialista em obesidade e em estratégia médica na Medix, ressaltou a importância de as empresas e funcionários agirem em conjunto para protegerem os ambientes presenciais e de teletrabalho.