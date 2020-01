Pela terceira semana seguida, "Star Wars: A Ascensão Skywalker" se manteve na liderança da bilheteria de Estados Unidos e Canadá, que passou a contar com o terror "O Grito" como a única estreia entre os cinco filmes que mais arrecadaram na semana passada.

De acordo com o portal especializado "Box Office Mojo", o novo episódio da saga criada por George Lucas já acumula US$ 33,7 milhões no âmbito "doméstico" e US$ 918,8 milhões no mundo todo.