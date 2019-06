O aumento da população do planeta e a constante ameaça de escassez de alimentos fizeram a startup CRIC, da Costa Rica, se dedicar a atenuar este problema aproveitando insetos como "supernutrientes" para produzir, por exemplo, farinha, biscoitos e sorvetes.

A nutricionista Daniela Arias disse à Agência Efe que os insetos são "o alimento do futuro" para sua empresa, porque são a espécie mais comum no mundo, consomem duas mil vezes menos água, ocupam 25 vezes menos espaço, precisam de 12 vezes menos alimentos e geram 100 vezes menos gases do efeito estufa que a indústria pecuária.