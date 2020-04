O sueco Stellan Skarsgard será contratado para a série que será protagonizada por Diego Luna e que expandirá o spin-off "Rogue One: Uma História Star Wars", lançado em 2016 e que teve o mexicano como ator principal.

De acordo com o portal "Variety", Skarsgard está prestes a assinar o contrato com a série da Disney+, que também contará com o americano Kyle Soller.

Skarsgard é bastante requisitado internacionalmente, especialmente pela versatilidade em papéis segundários. O último grande trabalho do ator foi na minissérie "Chernobyl", da "HBO", pela qual ganhou o Globo de Ouro de melhor ator em minissérie ou filme para televisão.

A carreira do sueco inclui filmes como "Ondas do Destino" (1996), de Lars Von Trier, "Gênio Indomável" (1997), de Gus Van Sant, e as sagas de "Piratas do Caribe" e "Mamma Mia!". Também já fez parte do universo cinematográfico da Marvel napele de Erik Selvig, um cientista que aparece nos filmes de "Thor".