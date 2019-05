O líder ultranacionalista Heinz-Christian Strache, agora ex-vice-chanceler da Áustria, é um técnico dentário de 49 anos, cuja carreira política acabou após a divulgação de um vídeo no qual é visto prometendo em 2017 - então como líder da oposição - favores políticos a uma suposta magnata russa em troca de doações.

Presidente do Partido Liberal da Áustria (FPÖ), com uma dura postura xenófoba e eurocética, HC Strache, como é chamado por seus apoiadores, formou em 2017 uma coalizão com o Partido Popular (ÖVP) e entrou assim pela primeira vez no governo da república alpina.