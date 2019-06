O atacante uruguaio Luis Suárez, autor de um dos quatro gols de sua seleção contra o Equador, afirmou que a contundente vitória na estreia da Copa a América não muda nada as expectativas com as quais vai jogar o torneio.

"Não muda nada nossa mentalidade. Nossa expectativa é a maior possível. Obviamente, é um resultado positivo porque jogamos da maneira que queríamos, mas tem o fato de jogar com um homem a mais no primeiro tempo, o que é muito contundente", afirmou, em referência à expulsão aos 23 minutos do lateral equatoriano José Quintero.