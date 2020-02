A líder da União Democrata-Cristã (CDU, na sigla em alemão), Annegret Kramp-Karrenbauer, sucessora da chanceler Angela Merkel à frente do partido desde dezembro de 2018, anunciou nesta segunda-feira que não concorrerá ao cargo de chanceler e que pretende renunciar ao cargo de presidente da legenda.

AKK, como é conhecida no mundo político, disse que permanecerá à frente do partido conservador durante o processo eleitoral e que depois renunciará, pois considera que a candidatura e a presidência devem estar com a mesma pessoa.