O Tribunal Supremo da Espanha aprovou nesta terça-feira o plano do governo de exumar e transferir os restos do ditador Francisco Franco para um cemitério próximo a Madri, contra os desejos da família.

Desde que morreu, em 1975, Franco está enterrado no monumento do Vale dos Caídos, construído por ordens do próprio ditador. Os netos queriam que, em caso de exumação, o corpo fosse sepultado na catedral da Almudena, no centro de Madri.