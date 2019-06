O técnico da seleção uruguaia, Óscar Tabárez, afirmou nesta quinta-feira que jogar a classificação para as quartas de final contra o Chile, após empatar em 2 a 2 com Japão, em Porto Alegre, é uma situação pela qual já passou por muitas vezes nos seus 13 anos à frente da Celeste.

"Você sabe quantos destes eu tive em 13 anos consecutivos? Vamos tirar as conclusões deste jogo, eu vou cuidar das coisas, mas não me preocupo", disse Tabárez, em entrevista coletiva na Arena do Grêmio, ao ser questionado por um jornalista sobre está preocupado com o duelo com os atuais bicampeões.