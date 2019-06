Satisfeito com a boa estreia do Uruguai no grupo C da Copa América, com uma goleada sobre o Equador por 4 a 0 em Belo Horizonte, o técnico Óscar Tabárez revelou que antes da partida se preocupou com a parte física dos atacantes Luis Suárez e Edinson Cavani, que retornavam de lesão.

"Destes jogadores, eu sempre espero o melhor, porque têm um grau muito elevado de compromisso com a seleção. Luis Suárez fez o primeiro jogo depois de ter se machucado, Cavani também teve uma lesão importante... Eram muitas incertezas", declarou o treinador em entrevista coletiva no Mineirão, palco da partida.