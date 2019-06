O técnico do Uruguai, Óscar Tabárez, afirmou nesta quarta-feira, véspera do duelo contra o Japão pela segunda rodada do grupo C da Copa América, que sua equipe não é favorita para conquistar o torneio.

Após ter goleado o Equador por 4 a 0 na estreia, Tabárez descartou a condição de principal postulante ao título, especialmente depois dos tropeços de Argentina e Brasil, e ressaltou que a 'Celeste' precisa caminhar passo a passo na Copa América.