Vinte casais homossexuais foram, nesta sexta-feira, aos tribunais de Taiwan para registrarem oficialmente sua união, uma semana após o país se tornar no primeiro de toda a Ásia em legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

De acordo com a agência de notícias taiwanesa "CNA", cerca de 20 casais foram hoje pela manhã ao escritório de registro em Taipé, capital do país, para oficializar seu casamento, justamente no dia em que a nova lei entrava em vigor.