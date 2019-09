Todos os anos, dezenas de milhares de tartarugas marinhas saem das águas para se reproduzirem nas praias da Costa Rica, um ritual considerado um dos mais enigmáticos na natureza e que está ameaçado pela presença de um mercado ilegal de ovos de tartaruga.

O Refúgio de Vida Selvagem Playa Hermosa-Punta Mala, criado em 1998, no Oceano Pacífico da Costa Rica, é um dos locais de aninhamento das tartarugas marinhas no país e busca intensificar seus esforços de conservação com um viveiro que garante o nascimento de centenas de tartarugas, além de prestar atenção especial à educação das novas gerações.