O técnico da Bolívia, Eduardo Villegas, opinou que o pênalti convertido por Philippe Coutinho para abrir a vitória de 3 a 0 do Brasil "desmoronou" a equipe visitante no estádio do Morumbi nesta sexta-feira, na partida de abertura da 46ª edição da Copa América.

"No segundo tempo começamos bem, com melhores chances de chegar ao campo adversário, mas nos deparamos com uma jogada infeliz", analisou Villegas na entrevista coletiva após o duelo.