Resignado após a estreia na Copa América com uma derrota para o Uruguai por 4 a 0 no Mineirão, o técnico do Equador, Hernán Darío Gómez, lamentou que sua seleção tenha sofrido um gol muito certo e tenha tido um jogador expulso ainda no primeiro tempo, mas admitiu a superioridade do adversário.

"Nenhum técnico espera por isso. É um jogo no qual, sobretudo no primeiro tempo, nos superaram em todos os aspectos, jogando com uma grande dinâmica e uma técnica ótima. Levar um gol aos cinco minutos e ter um jogador expulso aos 20 complica demais. Foi um primeiro tempo muito ruim", admitiu o treinador colombiano.