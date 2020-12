O alemão Thomas Tuchel, técnico do Paris Saint-Germain. EFE/Arquivo

O alemão Thomas Tuchel, técnico do Paris Saint-Germain, garantiu nesta terça-feira que a torção de tornozelo do atacante Neymar é leve e admitiu que tem esperanças de utilizar o brasileiro já neste domingo, em duelo com o Lille, pelo Campeonato Francês.

"Não é uma lesão muito grave, e ele passará por mais exames amanhã. Não posso dizer que vai jogar contra o Lille, mas também não é completamente impossível", disse o comandante da equipe parisiense, em entrevista coletiva.