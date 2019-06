Apesar de ter ficado no empate com o Catar em 2 a 2 após abrir dois gols de vantagem, durante a estreia na Copa América, neste domingo, no Maracanã, o Paraguai vem evoluindo nos últimos meses desde a chegada do técnico Eduardo Berizzo, ao menos na visão do próprio treinador argentino.

"Nós avançamos sim, nos equiparamos a um adversário que vem de ser campeão da Ásia. Falar sobre vitórias, teorizar sobre jogar bonito e vencer todas as partidas é muito fácil, mas é preciso trabalhar. E estamos trabalhando. Iniciamos um processo novo, e nenhum adversário é inferior a nós, menos ainda o Catar. O resultado decepciona a todos, todos queremos ganhar, da torcida ao treinador, mas vamos passo a passo", declarou Berizzo em entrevista coletiva.