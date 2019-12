O Barcelona divulgou nesta segunda-feira que o goleiro alemão Marc-André ter Stegen sofreu uma lesão no tendão do joelho direito e está fora do duelo com o Espanyol, daqui cinco dias, pelo Campeonato Espanhol, e também que o volante Arthur ainda deverá ficar afastado por mais três semanas.

De acordo com o departamento médico do clube catalão, o problema físico do camisa 1, apresentado depois da vitória sobre o Alavés por 4 a 1, pela mesma competição, é de baixa gravidade. A previsão de retorno aos gramados do jogador não foi divulgada e depende da recuperação.