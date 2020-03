Vestidas com estampas de animais e usando saltos altos e cabelos longos, as cantoras Thalía e Pabllo Vittar mostraram toda a sua sensualidade no videoclipe de seu novo single, "Tímida", em que mostram que são opostas.

"Você me coloca e eu te coloco como um animal, se prepare para a câmera, vou fazer tudo por você aqui e ali", canta em espanhol a brasileira, recentemente nomeada pela revista "Time" líder da próxima geração em 2020.

Pabllo disse que gostou da parceria com a estrela mexicana, conhecida no Brasil por estrelar novelas como "Marimar" e "Maria do Bairro", exibidas na década de 90 pelo "SBT", e considerou o clipe uma forma dos fãs se aceitarem como são.

"Gravar com Thalia realmente me encantou. Ela é uma verdadeira rainha e esteve completamente envolvida em cada momento da filmagem. Espero que possamos inspirar várias pessoas a se sentirem confortáveis com a maneira como ela lida com sua sexualidade", declarou Pabllo, que prepara o lançamento do álbum "111".

Thalía aproveitou a força das redes sociais para responder perguntas de seus fãs sobre o trabalho e, através de fotografias, mostrou que as roupas usadas no vídeo de "Tímida" são uma homenagem às que costumava usar em outros momentos da carreira como cantora e atriz.

"Adorei colaborar com uma rainha muito talentosa como Pabllo. Ela tem um carisma incrível, ela é uma diva pop, e eu adoro isso. Nós dois nos damos muito bem e nos divertimos muito trabalhando juntos", afirmou a mexicana.