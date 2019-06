O zagueiro Thiago Silva e volante Arthur treinaram em separado neste sábado, na Cidade do Galo, em Vespasiano, na primeira atividade da seleção brasileira após a definição da Argentina como adversária na semifinal da Copa América, que acontecerá daqui três dias.

Os dois titulares correram em volta do gramado, junto com integrante da comissão técnica dos pentacampeões mundiais, depois de passar longo período dentro da academia do centro de treinamento do Atlético Mineiro, localizado na região metropolitana de Belo Horizonte.