Apesar da euforia com o título da Copa América, conquistado neste domingo com uma vitória sobre o Peru por 3 a 1 no Maracanã, o zagueiro Thiago Silva mostrou-se chateado por Lionel Messi ter dito que a competição estava "armada" para que o Brasil vencesse.

"Algumas vezes, após uma derrota, a gente tenta tirar o foco da gente para colocar em outras pessoas. Acho que ele não falou por maldade, mas falou, saiu da boca dele, e a gente fica triste. No jogo que a gente perdeu para o Barcelona por 6 a 1 teve uma atuação do árbitro que, no meu modo de ver, foi ridícula. É preciso respeitar a história, a gente não tem cinco estrelas à toa, e nenhuma delas foi roubada", disse o defensor na zona mista de enytrevistas do Maracanã.