Em longo duelo de três horas e 40 minutos, o austríaco Dominic Thiem venceu o alemão Alexander Zverev, por 3 sets a 1, e se classificou para a final do Aberto da Austrália, na qual enfrentará o sérvio Novak Djokovic, atual campeão do torneio.

Thiem, número 5 no ranking mundial, derrotou o adversário, 7º melhor do mundo, de virada, com parciais de 3-6, 6-4, 7-6 (3) e 7-6 (4). Após o primeiro set, a partida chegou a ser interrompida por alguns minutos devido a problemas técnicos de iluminação na Rod Laver Arena.